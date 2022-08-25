يوم استقلال أوكراني مظلم.. قتلى وجرحى في هجوم صاروخي روسي على محطة قطار

2022/08/25 | 23:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت ضربة صاروخية روسية على محطة قطار شرق أوكرانيا 25 شخصًا في عيد استقلال البلاد.اعتبره الأوكرانيون مثالًا جديدًا على قيام الروس باستهداف البنية التحتية المدنية.بينما صرحت وزارة الدفاع الروسية أن الضربة حققت هدفها بنجاح كبير وكانت موجهة لجنود احتياط أوكرانيين.ويوافينا ديفيد ماكينزي مراسل CNN بالمزيد من التفاصيل عن الموضوع.

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