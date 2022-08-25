البيت الأبيض يحدد

2022/08/25 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

قال البيت الأبيض، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستوافق على الاتفاق النووي مع إيران، إذا كان يصب في صالح الأمن القومي الأميركي.

وأوضح البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة سلمت الاتحاد الأوروبي ردها، يوم الأربعاء، فيما شدد على عدم مناقشة مضمون الرد بشكل علني.

وبحسب المصدر، فإن الولايات المتحدة تحضر مع حلفائها عدة سيناريوهات، سواء في حال إبرام الاتفاق، أو إذا أخفقت المساعي الحالية.

ومساء الأربعاء، أعلنت طهران، أنها تلقت ردا من واشنطن على "النص النهائي"، الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي.

وأكدت إيران أنها ستنقل وجهة نظرها إلى الاتحاد الأوروبي، باعتباره منسق المحادثات النووية، بعد استكمال المراجعة للرد.

في غضون ذلك، أكد موقع "أكسيوس" الأميركي أن الاتفاق سيلزم طهران بنسبة محددة لتخصيب اليورانيوم.

وبموجب الاتفاق المرتقب، لن يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم أعلى من 3.67 بالمئة، كما ستكون البلاد ممنوعة من تخزين أكثر من 300 كلغ من اليورانيوم المخصب.

موازاة مع ذلك، سيتم فرض القيود على البرنامج النووي الإيراني حتى عام 2031.

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