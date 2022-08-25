منظمة الصحة العالمية تزف بشرى بشأن “جدري القردة”

2022/08/25 | 23:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إصابات جدري القردة عالميا انخفضت بنسبة 21 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، في تراجع عن الاتجاه الذي ساد طوال شهر، وشهد زيادة الإصابات.وسجلت المنظمة التابعة للأمم المتحدة 5907 حالات إصابة جديدة بجدري القردة الأسبوع الماضي، وقالت إن بلدين هما إيران وإندونيسيا، سجلا أول حالة اصابة فيهما.وحتى […]

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