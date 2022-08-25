الصين تحذر من مخاطر حرب باردة جديدة

2022/08/25 | 23:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حذر تشانغ جيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة من مخاطر حرب باردة جديدة، وشدد على أهمية حماية الاستقرار الاستراتيجي في العالم.

وقال تشانغ جيون “إن الأزمة الأوكرانية وسلسلة من التطورات المتوترة الأخيرة حول العالم تظهر أنه يجب أن نكون يقظين للغاية ضد أي محاولات متعمدة لإثارة المشاكل وتكثيف الانقسام والمواجهة، ويجب علينا حماية الاستقرار الاستراتيجي العالمي”.

وأضاف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في أوكرانيا “يجب ألا نسمح أبدا بانزلاق العالم إلى حرب باردة جديدة”.

وصرح بأن الوقائع أثبتت أنه يجب رفض عقلية الحرب الباردة ومواجهة التكتلات بحزم.

وأكد تشانغ جيون أن التمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة جميع الدول ووحدة وسلامة أراضيها، لا يجب أن يقتصر على مجرد الكلمات، مشيرا إلى أنه يجب على جميع البلدان الالتزام بهذه المبادئ عمليا مع الاتساق في القضايا المختلفة التي تشمل البلدان المختلفة.

وأفاد بأن الشعب الصيني يتمتع بفهم عميق ومشاعر قوية إزاء السيادة ووحدة وسلامة الأراضي من خلال التجربة المباشرة، مؤكدا في السياق أن الصين تحترم دوما سيادة الدول الأخرى ووحدة وسلامة أراضيها، وهي مصممة أيضا على حماية سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها بحزم.

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