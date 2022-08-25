الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في سوق الشورجة ببغداد

2022/08/25 | 23:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، اخماد حادث حريق اندلع داخل عشرة اكشاك تجارية وسط بغداد.وذكرت المديرية، في بيان، انها “استنفرت فرق الاطفاء وطوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”.وطالبت المديرية، بـ”فتح التحقيق وأستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق”.

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