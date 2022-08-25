2022/08/25 | 23:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نجحت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، باحتواء واخماد حادث حريق اندلع داخل عشرة اكشاك تجارية مشيدة من الواح السندويج بنل والجينكو تجاوز مخالفة لتعليمات السلامة متخذة البيع العطور داخل سوق الشورجة التجاري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اخماد حريق اكشاك الشورجة التجارية ببغداد المركز الخبري الوطني.

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