تعبين اول وزير للقهوة في العالم

2022/08/25 | 23:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشف رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابيه، عن حكومته التي لم تضم وجوها جديدة فحسب، وإنما استحدثت مناصب جديدة أبرزها “وزير القهوة” و”زيت النخيل”.وقال مارابيه الذي أعيد انتخابه في وقت […]

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