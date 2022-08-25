البيت الأبيض: سنوافق على الاتفاق النووي مع ايران إذا كان يصب في صالح أمريكا

2022/08/25 | 23:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال البيت الأبيض، 08/25/2022، إن الولايات المتحدة ستوافق على الاتفاق النووي مع إيران، إذا...

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