مستشار الكاظمي: قانون الدعم الطارئ دخل حيز التنفيذ

2022/08/25 | 23:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، 08/25/2022، دخول قانون الدعم الطارئ للأمن...

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