بالأسماء.. شنيشل يستدعي (35) لاعباً لبطولة الأردن الدولية

2022/08/25 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادأستدعى مدربُ المُنتخب الوطنيّ راضي شنيشل قائمة تضم ٣٥ لاعبا للمنتخب الوطني استعدادا للمشاركة في بطولة الأردن الدولية للفترة من ٢٣ ولغاية ٢٧ / أيلول المقبل.

وضمت القائمةُ (٣٥) لاعباً هم كلٌ من: جلال حسن، أحمد باسل، أحمد شاكر ، حسن حبيب، أحمد عبد الحسين، مهند جعاز، حسين عمار ، رسلان حنون، زيد تحسين، مناف يونس، كاردو صديق، مارتن حداد، علي فائز ، ميرخاس دوسكي، حسن رائد، حمزه عدنان، أمجد عطوان، زيدان إقبال، محمد علي عبود، محمد قاسم، سجاد جاسم، إبراهيم بايش، بسام شاكر، أمير العماري، منتظر محمد، حسن عبد الكريم، شيركو كريم، وكاع رمضان، أحمد فرحان، منتظر عبد الأمير، حسين علي، أيمن حسين، اسو رستم، علاء عباس، علي الحمادي.

وسيباشر المنتخبُ الوطنيّ إجراءَ أول وحدة تدريبيّة له يوم الأحد المقبل، وسيتمّ تحديدُ زمان ومكان إقامة التدريبات لاحقاً.

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