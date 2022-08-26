2022/08/26 | 00:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: D1XLDrkIe-U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤتمرات الحكومة للحوار كبرامجها الخدمية تسمع طحناً ولا ترى طحيناً) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مؤتمرات الحكومة للحوار كبرامجها الخدمية تسمع طحناً ولا ترى طحيناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).