2022/08/26 | 00:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oxA-mjDzQXY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى تحتضن اجتماعاً موسعاً لبحث ملف نقل نازحي مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نينوى تحتضن اجتماعاً موسعاً لبحث ملف نقل نازحي مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).