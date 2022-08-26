حادث سير يخطف حياة طفلة ويصيب 12 شخصًا جنوبي بغداد

2022/08/26 | 00:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أدى حادث انقلاب مركبة في منطقة اللطيفية جنوبي العاصمة بغداد، إلى مصرع طفلة وإصابة 12 شخصًا بجروح.وذكرت مديرية المرور العامة، في بيان ورد لإيرث نيوز، أنه “وقع حادث انقلاب مركبة نوع نيسان اورفان في اللطيفية مقابل مستودعات النفط بسبب السرعة الشديدة وفقدان السيطرة على المركبة”.وأضافت، أن “الحادث ادى الى انقلاب […]

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