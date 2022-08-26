بايدن يوضح للكونغرس أسباب توجيه ضربات ضد ميليشيا مدعومة من إيران في سوريا

2022/08/26 | 00:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، إنه تم توجيه ضربات جوية ضد ميليشيا مدعومة من إيران في سوريا "من أجل حماية والدفاع عن سلامة أفرادنا، وردع إيران والميليشيات المدعومة منها".

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