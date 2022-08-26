يسبب السرطان.. دراسة أمريكية تحذر من مخاطر الوشم

2022/08/26 | 00:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحذّرت دراسة حديثة أجراها باحثون بالجمعية الكيميائية الأمريكية بشيكاغو، من مخاطر أحبار الوشوم على الجلد، مشيرين إلى أنها تتحلل إلى مواد مسرطنة حال تعرضها للضوء فوق البنفسجي بأشعة الشمس.وأوضحت الدراسة؛ وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن تلك الأحبار تحتوي على مركبات لا تكون مدرجة على الملصق الخاص بالمكونات، مثل: ثاني الآزو، وأكسيد التيتانيوم، والإيثانول الذي يساعد في ترقيق الدم.كما تُعرض الوشوم أصحابها لخطر الإصابة بعدوى بكتيرية بسبب اختراق الجلد، أو الإصابة بمرض ينتقل عن طريق الدم مثل التهاب الكبد، إلى جانب مخاطر إزالتها بالليزر الذي يتفاعل أيضاً مع الأحبار مسبباً أمراضاً جلدية خطيرة.

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