بايدن يكشف هدف الضربات الجوية في سوريا

2022/08/26 | 00:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، قال بايدن إنه أمر بضربات يوم الثلاثاء "بما يتسق مع مسؤوليتي في حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج وتعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية".

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