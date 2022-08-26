العامري ووفدا من تحالف عزم يؤكدان أهمية إنهاء الاستحقاقات الدستورية

2022/08/26 | 01:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / بحث زعيم تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، مع وفدا من تحالف عزم، مستجدات الوضع السياسي، فيما أكدا على أهمية إنهاء الاستحقاقات الدستورية.وذكر مكتب العامري في بيان ورد لإيرث نيوز، أن “الأخير استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الخميس وفدا من التحالف لبحث مستجدات الوضع السياسي”.وأضاف، أنه “جرى خلال اللقاء مناقشة […]

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