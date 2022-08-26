بريطانيا توقع خطة عمل مشتركة لإعادة بناء شبكة النقل في أوكرانيا

2022/08/26 | 01:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وقع وزير البنية التحتية في أوكرانيا أولكسندر كوبراكوف، ووزير النقل البريطاني جرانت شابس، اليوم الخميس، خطة عمل مشتركة للمساعدة في إعادة بناء شبكة النقل في أوكرانيا.وذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية: "وقّعت المملكة المتحدة اتفاقية …

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