2022/08/26 | 01:03 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لائحة أولية: راضي شنيشل يستدعي 35 لاعباً للمشاركة في بطولة الأردن الدولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/26 | 01:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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