2022/08/26 | 01:05 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمود حسن ياسين: كيماديا تشتري 1 بالمئة من ادوية سامراء) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7Z_l77Ea3EI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمود حسن ياسين: كيماديا تشتري 1 بالمئة من ادوية سامراء) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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