تفاعلات الساعة: الاطار لن يشرع في حوار حتى يسحب التيار المتظاهرين من المؤسسات الحكومية

2022/08/26 | 01:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات التلفزيونية، 08/25/2022.عضو الاتحاد الوطني الكردستاني طارق...

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