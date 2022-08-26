تحليل: الأزمة تفيد الجهات المتربصة بالمال العام وتعطّل فتح ملفات الفساد

2022/08/26 | 01:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصاب الشلل اللجان الرقابية في البرلمان العراقي، بعد تعطيل عمل البرلمان، فيما تعتقد مصادر...

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