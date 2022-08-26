كتاب جديد في كربلاء عن ظاهرة التسول والمتسولين ..دراسة اجتماعية للكاتب طه الربيعي

2022/08/26 | 02:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حديثا في كربلاء اصدار جديد وهو

عبارة دراسة اجتماعية بعنوان ((التسول

والمتسولون في كربلاء )) للكاتب طه

الربيعي

وقال الكاتب لوكالة نون الخبرية ان

الكتاب يتكون من 217 صفحة يبحث ظاهرة

انتشار المتسولي

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