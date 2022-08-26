الولايات المتحدة تعلن موقفها من التطورات العراقية

2022/08/26 | 02:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرز ما جاء في بيان الخارجية الأميركية حول الأزمة السياسية الحالية في العراق

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