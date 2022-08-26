سوريا: إصابة مدنيين اثنين إثر

2022/08/26 | 02:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السورية، يوم الخميس، "إصابة مدنيين اثنين ووقوع خسائر مادية واندلاع حرائق إثر قصف بالصواريخ استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس"، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

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