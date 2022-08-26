الدفاع توضح بشأن استشهاد العقيد الطيار عمار حمدان بالولايات المتحدة

2022/08/26 | 02:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاصدرت وزارة الدفاع، توضيحاً بشأن استشهاد العقيد الطيار عمار حمدان بالولايات المتحدة.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "رداً على ما تناقلته بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تتعلق بحادث استشهاد العقيد عمار عاصي حمدان، المنسوب الى قيادة طيران الجيش، نود ان نبين بشأن الحادث مايلي:-اولاً - ان العقيد الشهيد كان موجوداً في الولايات المتحدة الاميركية لاشتراكه بدورة قائد المهمة الجوية التي استمرت ثلاثة اسابيع في فورت روكر.ثانياً - في يوم السبت ٢٠ آب ٢٠٢٢ وخلال نشاط برنامج الدراسات الميدانية بالقرب من مارينا في ولاية فلوريدا كان العقيد جزءاً من مجموعة من المتدربين يشاركون في جولة معتمدة وخاضعة للإشراف على نهر تشييولا.ثالثا - في حوالي الساعة ١٢:٥٥ مساءً سقط العقيد عمار عاصي، في النهر ولم يعاود الظهور.رابعاً - بعد سقوط العقيد في النهر أجريت عمليات بحث مكثفة ولم تتمكن فرق البحث من العثور على جثمانه الا في صباح يوم الاثنين ٢٢ آب ٢٠٢٢".وأضافت: "مما ذكر أعلاه تؤكد الوزارة ان هناك تحقيقاً مشتركاً ومستمراً في الحادث أعلاه ما بين الجيش الامريكي ووزارة الدفاع من خلال ممثليها في الملحقية العسكرية بواشنطن إضافة الى السفارة العراقية هناك لمعرفة ملابسات الحادث، وللتوصل الى حقيقة ما جرى".وتابعت: "منذ اللحظة الأولى لحدوث الحادث ولحين انتشال جثمان الشهيد ولغاية الآن فأن وزارة الدفاع ومن خلال ممثليها في الولايات المتحدة الامريكية متواجدة خطوة بخطوة لمتابعة جميع الإجراءات الخاصة بالشهيد ولحين وصول جثمانه الى بغداد".وأشارت الى ان "أي حادث يقع لأي قائد او ضابط او منتسب ينتمي لها لن يتم التهاون فيه، وسيتم إجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابساته والوقوف على حقيقة ما جرى".ودعت الوزارة "كافة القنوات الفضائية والوكالات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي الى توخي الدقة في نقل الأخبار والاستقصاء عن الحقيقة من المواقع الرسمية للوزارة فقط".

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