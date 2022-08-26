سناتورة أميركية تصل إلى تايوان

2022/08/26 | 04:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت السناتورة الأميركية، مارشا بلاكبورن، إلى تايوان مساء الخميس لتصبح رابع شخصية سياسية أميركية تزور الجزيرة هذا الشهر، في خطوة ستثير حتماً غضب بكين.

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