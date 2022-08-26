2022/08/26 | 04:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سفارة السعودية في المغرب، يوم الخميس، تلقيها من الجهات المختصة المغربية "نبأ تعرض مواطن سعودي إلى اعتداء من قبل مجموعة أشخاص أدى إلى وفاته، بعد عراكٍ دار بينهم، أثناء تواجد المواطن السعودي في مدينة الدار البيضاء المغربية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية: مقتل مواطن في المغرب بعد تعرضه للاعتداء من حراس فندق يقيم فيه) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية: مقتل مواطن في المغرب بعد تعرضه للاعتداء من حراس فندق يقيم فيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).