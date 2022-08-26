كاليفورنيا تحدد تاريخ حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود

2022/08/26 | 06:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرّت كاليفورنيا، الخميس، نصّاً يحظر اعتباراً من العام 2035 بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود في سائر أنحاء الولاية الأميركية التي تقود الجهود المبذولة في البلاد لبلوغ هدف "صفر انبعاثات".

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