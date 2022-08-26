مذكرات كوشنر.. كيف يرى محمد بن سلمان أمير قطر؟.. وردهما على اقتراح اتصال خلال الأزمة الخليجية

2022/08/26 | 07:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مذكرات بعنوان "breaking History" تطرق فيها للأزمة الخليجية بين قطر من جهة والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

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