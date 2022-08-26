حراس أمن اعتدوا عليه حتى الموت.. تفاصيل جريمة قتل سعودي في المغرب

2022/08/26 | 07:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية، الخميس، مقتل أحد مواطنيها في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، بعد تعرضه لـ"اعتداء من قبل مجموعة أشخاص أدى إلى وفاته".

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