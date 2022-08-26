2022/08/26 | 08:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مذكرات بعنوان "breaking History" تطرق فيها إلى تفاصيل في العملية التي قادت لتوقيع الاتفاق الإبراهيمي بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مذكرات كوشنر.. الاتفاق الإبراهيمي والوصول لساعة الحسم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مذكرات كوشنر.. الاتفاق الإبراهيمي والوصول لساعة الحسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).