السعودية.. جرحى الحادث التركي يتحدثون عن

2022/08/26 | 08:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث جرحى ناجون من الحادث الدموي في مدينة ريزا التركية، عن سوء المعاملات والخدمات المقدمة لهم من قبل طواقم الإسعاف والمستشفيات التي نقلوا إليها للعلاج.

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