فصل زابوريجيا عن الشبكة الأوكرانية..

2022/08/26 | 09:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فصلت روسيا محطة زابوريجيا للطاقة النووية عن شبكة الكهرباء في أوكرانيا، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة المجاورة للمحطة، وأثار مخاوف من " كارثة نووية مرتقبة" خاصة مع نشوب حرائق جديدة قرب المحطة، فكيف فعلت موسكو ذلك؟ وما تداعيات الخطوة الروسية؟

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