مصرف الرافدين يحدد فترة تسديد قرض 150 مليون لشراء دار سكن

2022/08/26 | 09:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

حدد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، فترة تسديد قرض 150 مليون لشراء دار سكن.

وذكر المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "حدد فترة تسديد قرض 150 مليون لشراء دار سكن".

وأضاف أن "فترة التسديد تصل الى 10 سنوات"، مبينا أن "القرض يشمل الموظفين والمتقاعدين والمواطنين وبفائدة 4 بالمئة".

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