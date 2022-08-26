علماء يطوّرون جنين فأر بقلب نابض في المختبر

2022/08/26 | 09:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في إنجاز طبي جديد، تمكّن فريق من العلماء في بريطانيا والولايات المتحدة، من تطوير أجنة فأر اصطناعية استمر دماغها وحبلها العصبي ونسيج قلبها بالنبض في بالمختبر، دون الحاجة إلى بويضة مخصبة أو رحم لتنمو فيها.ولتطوير هذه الأجنة، أخذ العلماء ثلاثة أنواع من الخلايا الجذعية من جنين فأر، والتي عادة ما تستمر بالنمو […]

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