أسعار الطاقة في بريطانيا ترتفع 80% اعتباراً من أكتوبر

2022/08/26 | 10:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يرتفع سقف أسعار الطاقة في المملكة

المتحدة بنسبة 80 في المئة، ابتداءً من

أكتوبر/تشرين الأول، ما سيؤدي إلى زيادة

التضخّم وسط أزمة غلاء المعيشة، وإلى

الضغط على الحكومة للتحرّك.

وأعلنت السلطة البريطا

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