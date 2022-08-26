استنفار أمريكي في سوريا والعراق

2022/08/26 | 10:01 - المصدر: وكالة نون

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ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية

«سانا» أن الدفاعات الجوية السورية

تصدت لأهداف معادية في سماء مصياف

التابعة لمحافظة حماة وسط سوريا، وقالت

مصادر إن ذلك جاء نتيجة غارات إسرائيلية

على الأرجح، دون م

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