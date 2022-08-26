بسبب العراق.. لبنان تدخل في ظلام دامس اليوم الجمعة

2022/08/26 | 10:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​ في بيان،

نفاد مخزون المؤسسة من مادة "الغاز​

أويل"، مما سيؤدي إلى وضع معمل الزهراني

قسريا خارج الخدمة بعد ظهر يوم الجمعة 26

آب.

وقالت في بيان: "عطفا على كل من بيان

مؤسسة كهر

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