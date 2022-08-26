الرافدين يحدد فترة سداد قرض شراء دار السكن

2022/08/26 | 10:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حدد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، فترة سداد قرض الـ150 مليونا لشراء دار السكن.

وذكر بيان للمصرف، أن “فترة تسديد قرض 150 مليون دينار لشراء دار سكن تصل إلى 10 سنوات”.

وأضاف البيان، أن “القرض يشمل الموظفين والمتقاعدين والمواطنين وبفائدة 4 بالمئة”.

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