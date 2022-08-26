الجيش الأميركي يقتل في سوريا خلال 24 ساعة أربعة عناصر موالية لإيران

2022/08/26 | 10:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (أ ف ب) – أعلن الجيش الأميركي الخميس أنّه قتل في شرق سوريا خلال 24 ساعة أربعة عناصر من مجموعات مسلّحة مدعومة من إيران، وذلك ردّاً على قصف صاروخي أدّى إلى اصابة جنود أميركيين في المنطقة.وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في رسالة إلى الكونغرس “لقد أمرت بشنّ ضربات 23 آب/أغسطس لحماية […]

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