شرطة البصرة تلقي القبض على متهمين بجريمة قتل

2022/08/26 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة ، اليوم الجمعة، كشفها ملابسات جريمة قتل في قضاء الزبير، حيث القت القبض على الجناة.





وبينت المديرية في بيان لها تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد حدوث مشاجرة بالسكاكين في قضاء الزبير منطقة سوق سوادي ،ادت الى مقتل احد المواطنين ، وبعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل الى الجناة والانتقال الى مكان تواجدهم و بعد تبادل لاطلاق النار مع المتهمين تمت محاصرتهم و مداهمتهم و القاء القبض عليهم وتم ضبط البندقية المستخدمة نوع كلاشنكوف".

وأشارت الى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء لينالو جزاءهم العادل".

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