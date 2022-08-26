اسعار النفط تتجاوز 100 دولار للبرميل بعد مؤشرات تحسن الطلب

2022/08/26 | 10:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

صعدت أسعار النفط بما يصل إلى دولار، اليوم الجمعة، مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب على الوقود، لكن المكاسب كانت محدودة مع ترقب السوق لمؤشرات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص توقعات رفع سعر الفائدة في كلمة يلقيها في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 0.9 % إلى 100.21 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 88 سنتا أو 0.9 % إلى 93.40 دولار للبرميل.

وقفز الخامان في المعاملات المبكرة بما يصل إلى دولار للبرميل بعد التراجع بنحو دولارين أمس الخميس.

وعلى الرغم من الضبابية المرتبطة بوتيرة رفع الفائدة في الولايات المتحدة للسيطرة على التضخم، فإن المخاوف المتعلقة بتقوض الطلب على النفط انحسرت هذا الأسبوع، مما يضع عقود الخامين على مسار تسجيل مكاسب بنحو ثلاثة بالمئة خلال الأسبوع بحسب رويترز.

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