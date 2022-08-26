"مأساة ريان" تتكرر.. مقتل طفل بعد سقوطه في بئر بالمغرب

2022/08/26 | 10:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في واقعة تعيد للأذهان "مأساة الطفل ريان"، لقي طفل مغربي يبلغ من العمر حوالي عامين، مصرعه، إثر سقوطه في بئر بجوار منزل أسرته بإقليم الفقيه بن صالح في المغرب، مساء الخميس.

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