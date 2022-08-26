2022/08/26 | 10:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سبق وسألت نفسك أين تقيم صغار أسماك القرش عادة خلال النهار؟وثّق المصور الفوتوغرافي، دانيو بيتروتشي روبليدو، مقطع فيديو يُظهر عددًا من هذه المخلوقات البحرية بمدينة كابو سان لوكاس، في المكسيك.

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