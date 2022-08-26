بالصورة.. جامعة تركية تمنح وساما لشقيق زعيم

2022/08/26 | 11:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة تركية معارضة، أن جامعة غازي

التركية منحت في أحد أنشطتها وساما للأخ

الأكبر لزعيم تنظيم "داعش" الثاني، محمد

عبد الرحمن المولي السلبي، الملقب

بـ"أبو إبراهيم القرشي".

وكان أبو إبراهيم القرشي ق

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