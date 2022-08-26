2022/08/26 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني وجدت دراسة أن مشاهدة التلفزيون تزيد من خطر الإصابة بالخرف، لكن استخدام الكمبيوتر يمكن أن يساعد في الحماية منه.وقام الباحثون بتحليل بيانات 12 عاما حول 150 ألف شخص في المملكة المتحدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تربط مشاهدة التلفاز بمخاطر الخرف! المركز الخبري الوطني.

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