2022/08/26 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب على الوقود.لكن المكاسب كانت محدودة مع ترقب السوق لمؤشرات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص توقعات رفع سعر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار النفط ليتخطى خام برنت الـ 100 دولار المركز الخبري الوطني.

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