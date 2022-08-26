"معاناة وتحديات واستغلال".. زوجات معتقلين سوريين يناضلن ويتحدين القيود

2022/08/26 | 11:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ بدء الحرب في 2011، تضاعفت أعداد المعتقلين في سجون النظام الذائعة الصيت.وخلال أكثر من عقد، دخل نصف مليون شخص إلى السجون ومراكز الاعتقال، غالبيتهم رجال، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقضى عشرات الآلاف تحت التعذيب أو نتيجة ظروف اعتقال مروعة.

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