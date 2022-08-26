2022/08/26 | 11:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اختبرت الصين الجمعة 26 أغسطس لأول مرة صاروخا متعدد الاستخدام في مدار الأرض المنخفض.وقالت المؤسسة الصينية للعلم والتقنيات الجو- فضائية في حسابها على شبكة WeChat الصينية للتواصل الاجتماعي اليوم إن الصاروخ أطلق من مطار “دزو زوان” الفضائية وهبط بنجاح في مديرية ألاشان – يودزي في شمال البلاد.وجاء في بيان نشرته المؤسسة […]

ظهرت المقالة الصين تطلق أول صاروخ متعدد الاستخدام أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تطلق أول صاروخ متعدد الاستخدام) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تطلق أول صاروخ متعدد الاستخدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).